Kinderschutzbund erhält Spende vom Lions Club

Foto: Margot Kemmler

Der Kinderschutzbund Esslingen e.V. erhält eine großzügige Spende des „Lions Club Esslingen.

Ein wichtiges Ziel des Kinderschutzbundes ist es, durch Unterstützung, Stärkung und Förderung, die Erziehungskompetenz von Eltern auf einen guten Weg zu bringen, um spätere Problemsituationen zu verhindern.

Frau Reithmeier vom Lions Club überreichte den Scheck über 5500 Euro an Margot Kemmler (1. Vorsitzende des Kinderschutzbundes) und die Sozialpädagogin Irmgard Greiner (Koordinatorin des Projekts Familienpaten). Hocherfreut haben die beiden den Betrag entgegengenommen, mit diesem finanziellen Puffer ist es dem Kinderschutzbund möglich, neue Ehrenamtliche als Familienpat*innen auszubilden, denn der Bedarf an neuen Helfer*innen ist groß! Neben der allgemeinen Schulung, die verschiedenste Themen zur Vorbereitung auf die Situation in den Familien umfasst, nehmen die zukünftigen Familienpat*innen auch an einem „Erste-Hilfe-Kurs am Kind teil. Darüber hinaus hat der Kinderschutzbund mit der Spende einen Sozialfond für die Familienpatenschaften eingerichtet, aus dem die Familienpat*innen für Ihre Aktivitäten mit den Kindern kleinere Beträge ausbezahlt bekommen können bspw. wenn das Eintrittsgeld für den Tierpark ansteht, es unterwegs mal ein kleine Stärkung gibt oder zur Förderung des Kindes/ der Kinder, ein Hilfsmittel benötigt wird. In Ausnahmefällen hat der Verein durch den Sozialfond nun außerdem die Möglichkeit, Familien mit geringem finanziellem Spielraum bei außergewöhnlichen Anschaffungen, ein wenig unter die Arme zu greifen.