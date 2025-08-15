Kinderleichtathletiksommer beim TV Liebersbronn

Foto: TV Liebersbronn

Am 10.08.2025 fand erstmalig der Kinderleichtathletiksommer von DLV und Kinder Joy-of-moving beim TV Liebersbronn statt. Auf dem Sportplatz am Dulkhäusle konnten sich rund 40 Kinder bei verschiedenen Stationen in der Kinderleichtathletik ausprobieren. Rund um das Thema „Entdecke deine Superkräfte“ tobten sich die Kinder beim Stabsprung in ferne Galaxien, Feuerball-Zielwurf, Hindernissprint und einer Superkräftestaffel aus. Zur Stärkung zwischendurch gab es Pommes, Kuchen und Getränke. Gegen 17 Uhr war eine tolle Veranstaltung, bei der sich viele Kinder für Sport und die Leichtathletik begeistern konnten, zu Ende. Eine Neuauflage wird es im nächsten Jahr auf jeden Fall geben.