Kinderkreuzweg und Osternachtfeier für Familien

Foto: Bild Passion Bildquelle congerdesign auf pixaby.de

Kreuzweg für Kinder – Mit Jesus unterwegs

Jedes Jahr vor dem Osterfest erinnern wir uns in der Passionszeit an das Leiden Jesu. Wir erleben seine letzten Tage in kleinen Stationen nach. Auch in diesem Jahr wollen wir dies wieder tun und laden euch und eure Eltern herzlich ein, mit uns den Kinderkreuzweg am Karfreitag, 07. April 2023 um 11 Uhr im Münster St. Paul zu gehen.

Osternachtfeier

Nach dem Tod kommt Auferstehung – das Geheimnis der Osternacht. Mit dem Osterfeuer, das das alte Leben verzehrt, entsteht etwas Neues. Auferstehung und Ostern. Gemeinsam wollen wir feiern. Am Samstag, 08. April 2023 um 17 Uhr auf dem großen Schulhof der Grundschule Sulzgries. Mit dabei sind unsere evangelischen Geschwister in RSKN. Die Freude auf das neue Leben aber überwiegt und besiegt den Tod und die Dunkelheit.