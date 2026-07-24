Kinderkonzert im Schafstall

Foto: Julia Koukal

Wie der Lehrbub Florentin das Musizieren lernt und wie sogar eine Säge singt, das erfahren Familien und Kinder am kommenden Sonntag bei der Uraufführung des neuesten Familienkonzerts des Kammerorchesters Esslingen im Freilichtmuseum Beuren.

Gespielt wird Musik, die von Julia Klomfaß eigens für das Orchester komponiert wurde und mindestens eine Überraschung bereithält. Wie immer wird eine Geschichte erzählt und von Streichmusik umrahmt.

Zu hören ist das Stück “Die kleine Säge” am Sonntag, den 26. Juli, um 11:00 und 14:00 Uhr im Schafstall des Freilichtmuseums Beuren. Edith Erhardt hat die Geschichte geschrieben und erzählt sie mit unterstützenden Gebärden. Am Dirigierpult steht Mathis Krause.