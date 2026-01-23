Kinderflohmarkt Grundschule St. Bernhardt

Foto:

Am Samstag, 31.01.2026 von 11:00 bis 13:00 Uhr findet in der Grundschule St. Bernhardt, wie jedes Jahr wieder, der große Kidnerflohmarkt statt.

An über 50 Verkaufstischen wird, überwiegend von Schülern, alles angeboten was ein Kinder- und Schülerherz höher schlagen lässt, aber auch Erwachsene kommen sicher nicht zu kurz.

Für das leibliche Wohl ist mit Muffins, Crepes und Würstchen, sowie Getränken ebenfalls gesorgt.

Der Erlös aus den Speisen fließt direkt in die Finanzierung von Lernwerkstätten und AGs wie z.B. Theater-AG, Comic, Origami, Brettspiele und vieles mehr.

Veranstalter: Förderverein Grundschule St. Bernhardt, foerderverein@gsstb.de