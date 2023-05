Kinderbeirat bewilligt 5 neue Projekte

Foto: Kornelija Ljubek-Ples

Der Kinderbeirat Esslingen-Nürtingen hat in seiner 13. Sitzung insgesamt 5 Projekte bewilligt. Eine Besonderheit in diesem Jahr war die Sonderförderung für Projekte, die mehr als 300€ benötigen.Anlässlich des 10jährigen Jubiläums der Kinderstiftung hatte der Stiftungsvorstand das Budget für 2023 erhöht. Projektbewerber können daher in diesem Jahr bis zu 1000€ erhalten.

Der Kinderbeirat, bestehend aus 14 Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 17 Jahren, hat in der Sitzung fünf Vorhaben ausgewählt: ein Inklusionsprojekt, welches Kindern mit Behinderung eine Klassenfahrt ermöglicht, ein ökologisches Vorhaben zur Pflanzung von Bäumen und Sträuchern auf einem Schulhof sowie je ein Antrag für die Anschaffung von Spielgeräten, Therapiematerialien und Gutscheinen für Familienkurse.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Entscheidungen die Umsetzung von wichtigen Projekten ermöglichen können“, sagt Katharina, Mitglied des Kinderbeirats. „Besonders freut uns auch die Sonderförderung, die es den Antragsteller*innen ermöglicht hat, größere Projekte umzusetzen, die ohne diese finanzielle Unterstützung vielleicht nicht realisierbar gewesen wären,“ fügt Kornelija Ljubek-Ples, Koordinatorin des Kinderbeirats hinzu.

Im November 2023 entscheiden die Kinderbeiräte erneut über die Verteilung von Projektmitteln. Bewerber aus dem Landkreis Esslingen haben bis Anfang Oktober Zeit sich dafür anzumelden.