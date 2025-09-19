Kinder wollen in Esslingen sicher Radfahren

Foto: VCD Esslingen

Mit cooler Musik und gesichert von der Polizei rollten am Sonntag 118 Radler:innen über Esslingens große Straßen.

SIe machten damit klar: Kinder und Jugendliche sollen sich auch im Alltag altersgerecht, selbstständig und sicher in Esslingen bewegen können. Dazu braucht es sichere Fußwege und Radverbindungen zur Schule, zum Kindergarten, zum Sport und zu Freunden. Bewegung macht glücklich, entlastet die Eltern von Fahrdiensten und schenkt Kindern und Jugendlichen Stück für Stück Lebensfreude.

Grundvoraussetzung dafür ist, dass es ein durchgängiges, sicheres und attraktives Fuß- und Radnetz gibt.

“In Esslingen ist da noch viel zu tun”, betonte Jes Gunnesson vom VCD Kreisvorstand. “Die Alltagswege von Kindern und Jugendlichen haben viele gefährliche Lücken, dabei sind Lösungen längst bekannt und teilweise auch schon fertig geplant.”

Er appellierte an die Verantworlichen in Stadtverwaltung und Gemeinderat, Gefahrenstellen zügig zu beseitigen.

Die Tour durch Esslingen forderte von den kleinen Radfahrer:innen ganze Aufmerksamkeit, trotz der Absicherung durch die Polizei und die Helfer von VCD und ADFC. Danke an das Team vom Spielmobil, das anschliessend für die Kinder allerlei auf Rädern anzubieten hatte, die Entspannung war spürbar!

