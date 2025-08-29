Kinder sporteln für das Deutsche Sportabzeichen

Foto: Christoph Fuchs

Wie in den vergangenen Jahren haben sich die Verantwortlichen der Ferienfreizeiten vom evangelischen Waldheim und des CVJM mit dem Prüferteam des TS-Esslingen zusammengetan und vom 8.-12. August Sonderabnahmen für das Deutsche Sportabzeichens durchgeführt. Bei besten Wetterbedingungen haben sich zahlreiche Kinder in den verschiedenen Leichtathletikdisziplinen mit viel Eifer durchgekämpft. Die ehrenamtlichen Prüfer der TS-Esslingen hatten viel Spaß und Freude daran und konnten am Ende der Woche insgesamt 26 Sportabzeichen und weitere 21 Teilnahmebescheinigungen an die jeweiligen Freizeitleitungen übergeben.

In der laufenden SpAZ-Saison 2025 werden noch 5 Abnahmetermine angeboten. Diese sind unter www.ts-esslingen.de/abteilungen/sportabzeichen/abnahmetermine.html zu finden…

Wir freuen uns drauf!