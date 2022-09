Kinder-Fahrraddemo: So 25.9. 15 Uhr Marktplatz

Foto: Kdical Mass Esslingen

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr! Damit die Politik diese Forderung endlich umsetzt, ruft das Kidical Mass Bündnis am Wochenende des 24. und 25. Septembers zu bundesweiten Fahrraddemos auf. In Deutschland werden zehntausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene demonstrieren.

Dieses Mal ist es eine besondere Demonstration: Politisch Verantwortliche erhalten in zahlreichen Orten die Unterschriften einer Petition von Kindern und Vertreter*innen des Kidical Mass Aktionsbündnisses, die bereits 81.000 Menschen unterschrieben haben.

Die Menschen wollen eine bessere und sichere Mobilität. In den Städten. Auf dem Land. Überall. Die Kidical Mass-Organisatorin Simone Kraus sagt: „Wir passen unsere Kinder an eine Umwelt mit immer mehr Autos an und stecken sie in Warnwesten, anstatt die Infrastruktur zu verbessern. Dabei hat ein kindgerechtes Verkehrssystem zahlreiche positive Effekte: Es schützt nicht nur unsere Kinder, sondern auch die immer größer werdende Gruppe der Älteren, es hilft Mobilitätseingeschränkten, dem Klima und unser aller Gesundheit.“ Deshalb fordert das Aktionsbündnis, dass das Straßenverkehrsrecht komplett umgekrempelt wird. Alle sollen sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad, dem Roller und zu Fuß auf den Straßen bewegen können.

Die Bundesregierung muss umgehend die Reform des Straßenverkehrsrechts auf den Weg bringen, so wie es der Koalitionsvertrag vorsieht, z.B. mit Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts, dem unkomplizierten Bau von breiten, baulich getrennten Radwegen.

Aberdie Kommunen dürfen nicht warten, bis das neue Verkehrsrecht steht. Auch Esslingen muss den aktuellen Handlungsspielraum ausschöpfen. Bereits die derzeitige Rechtslage bietet viel mehr, als tatsächlich umgesetzt wird. Denn kinder- und fahrradfreundliche Mobilität beginnt vor Ort.

Die Kidical Mass Esslingen startet am Sonntag, 25.9. um 15 Uhr am Marktplatz.

Die Veranstaltung ist angemeldet, die Polizei macht die Strassen frei für uns.