Kinder aufs Rad! Kidical Mass am Sonntag 19. April

Foto: Kidical Mass Esslingen

Herzlich eingeladen sind alle Kinder und Erwachsenen zu gemeinsamen Fahrradrundfahrt. Gemeinsam rollen wir am Sonntag, den 19. April. wieder in gemütlichem Tempo (7km/h).

Die Stecke durch Esslingen ist ca. 5 km lange und verläuft im Tal.

Mit cooler Musik und gesichert von der Polizei genießen wir die Fahrt mit den kleinen Rädern über die großen Straßen.

Los geht es um 15 Uhr auf dem Esslinger Marktplatz.

Ziel ist der Spielplatz im Diakonissengarten in Oberesslingen.

Dabei steht an diesem Tag der gemeinsame Spaß an selbstaktiver Mobilität im Vordergrund.

Doch es geht um mehr:

Kinder und Jugendliche sollen sich auch im Alltag altersgerecht, selbstständig und sicher in Esslingen bewegen können. Dazu braucht es sichere Fußwege und Radverbindungen zur Schule, zum Kindergarten, zum Sport und zu Freunden. Bewegung macht glücklich und gesund.

Wer im Kindes- und Jugendalter regelmäßig zu Fuß und mit dem Rad unterwegs ist, behält das meist auch im weiteren Leben bei.

Voraussetzung dafür ist ein durchgängiges, sicheres und attraktives Fuß- und Radnetz.

In Esslingen ist da noch viel zu tun. Das Schulradwegekonzept soll nach Aussage der Ordnungsamtsleiterin demnächst vorliegen. Soweit uns bekannt ist, geht es dabei aber erst einmal um eine Dokumentation für die Schulen, Kinder und Eltern.

Von Seiten der Stadt braucht es dann aber auch ein systematisches Vorgehen, zur Sicherung der Alltagswege von Kindern und Jugendlichen.

Viele Lücken, Gefahrenstellen und mögliche Lösungen sind längst bekannt. Teilweise gibt es sogar schon fertige Planungen, wie beispielsweise am Sportpark Weil. Deshalb appellieren wir an die Stadt, jetzt zügig Gefahrenstellen zu beseitigen und Lücken zu schleißen.