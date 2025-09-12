Kinder aufs Rad am Sonntag 14.09.! KIDICAL MASS

Foto: Kidical Mass Esslingen

Hört auf euren Kindern Warnwesten anzuziehen.

Hört auf mit dem Kaffeetrinken.

Verschiebt das Wohnungsputzen.

Geht auf die Straße! Für eure Kinder und die Zukunft!

Mit Kinderfahrraddemos erobern wir die Straßen! Bei der Kidical Mass steht das Radfahren für Groß und Klein im Mittelpunkt: nicht irgendwo am Rand, sondern mitten auf der Straße! Die Kidical-Mass-Fahrraddemos sind angemeldete Demonstrationen, die von der Polizei geschützt werden. Wir fahren in einem kinderfreundlichen Tempo, sodass alle gut mitkommen.

Ihr könnt jederzeit an der Route ein- und aussteigen! Das macht Spaß!

Treffpunkt: Marktplatz, 14. September 2025 15 Uhr

Ziel ist der Merkelpark zwischen Spielplatz und Fünfbisneun. Das Spielmobil vom Stadtjugendring ist angefragt.

@kmesslingen