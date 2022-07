KiLA – Wettkampf in Denkendorf

Foto: RN

Am Sonntag fand in Denkendorf ein Wettkampf in der Kinderleichtathletik (KiLa) statt. Bei sehr hohen Temperaturen absolvierten die teilnehmenden Kinder jeweils 3 Disziplinen aus dem KiLa- Bereich. Für viele Kinder war es der erste Wettkampf nach langer Zeit. Es gab eine Einzelwertung und eine Teamwertung, wobei immer 3 bis 5 Kinder eine Mannschaft bildeten.

Bei den Kindern unter 8 Jahren (U8) nahmen vom RSK Greta und Livia teil. Livia konnte sich mit 3 ersten Plätzen im 30m-Sprint, Ballwurf und Hoch-Weitsprung den Gesamtsieg in der Einzelwertung sichern und Greta mit einem guten 11.Platz, In der Teamwertung erreichten beide gemeinsam mit den Kindern aus Neuhausen den 1. Platz.

Bei den Kindern unter 10 Jahren (U10) gingen Sophie, Nele, Nina und Carl für den RSK an den Start. Auch sie absolvierten 3 Disziplinen (40m-Sprint, Ballwurf und Hoch-Weitsprung). Sophie erzielte dabei das beste Ergebnis in der Einzelwertung (9. Platz) gefolgt von Nele auf Platz 18. Das Team U10 erreichte in der Teamwertung den 5. Platz (von 10 Mannschaften).

Liv, Lucie, Sebastian, Anton, Amilia und Klara starteten für die U12. Nach Sprint, Weitsprung und Ballwurf gelang Sebastian ein toller 3. Platz in der Einzelwertung gefolgt von Anton auf Platz 8. Für beide war es der erste Wettkampf in der Leichtathletik. Gemeinsam mit den anderen Kindern des RSK wurde hier ein 3. Platz (von 6 Teams) als Belohnung für das Training erreicht.

Der Wettkampf war ein gelungener Abschluss vor den Ferien.