Kidikal Mass rollt am So den 7.5.

Foto: Kidical Mass

Die Fahrradrundfahrt für Kindern und Eltern rollt kommenden Sonntag wieder in gemütliches Tempo (7km/h) 8 km durch die Stadt. Mit Musik und Polizeibegleitung genießen wir die Fahrt mit den kleinen Rädern über die großen Straßen. Los geht es um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Im Maillepark wartet dann schon das Spielmobil des Stadtjugendrings und der Eiswagen. Herzlich Einladung. Doch es geht um mehr:

Kinder und Jugendliche sollen sich altersgerecht, selbstständig und sicher in Esslingen bewegen können. Dazu brauch es sichere Fußwege und Radverbindungen zur Schule, zum Kindergarten zum Sport, zur Musikschule und zu Freunden. Dazu müssen wir Großen Ihnen sicher Wege für ihren altersgemäß größer werden Bewegungskreis anbieten.

Lieder ist da in Esslinger noch viel zu tun. Das Schulradwegekonzept steckt seit Jahren in den Startlöchern fest. Wir appellieren an die Stadtverwaltung nicht nur weitere Jahre die langwierige Erstellung des Konzepts abzuwarten, sondern bekannte Lücken und Gefahrenstellen schnell zu beseitigen. Viel der strukturellen Problemstellen sind seit Jahren bekannt. Wie z.B. die Situation mit viel Kfz-Durchgangsverkehr vor der Herderschule und auf Radschutzstreifen und Gehweg haltenden Elterntaxis. Das Kfz-Chaos zu Schulanfang und Schulende vor dem THG verursacht durch Scheichverkehre und Elterntaxis, was es dort für Kinder gefährlich machen. Werktags gegen 7:30 ist auf der Heusteige viel los, denn viele Kinder radeln aus Zell in die Esslinger Schulen. Gleichzeitig rauscht hier aber auch reichlich illegaler Kfz-Verkehr durch. Viel sicher wäre der Schulweg, wenn der Kommunale Ordnungsdienst hier zu Schulanfang so regelmäßig kontrollierte, dass man mit einem Bußgeld rechnen muss. Bei generellem Tempo 30 in der Stadt sind Unfallrisiko und Verletzungsfolgen deutlich geringer. Zugeparkte Gehwegecken verdecken Kinder beim Versuch über die Straße zu gehen.