KidicalMass: Sicher Radfahren für gross und klein

Foto: Kidical Mass

Die neue Fahrrad-Generation geht am Sonntag, dem 10. Juli in Esslingen und vielen anderen Städten für ein neues Verständnis von Mobilität auf die Straße.

Das Motto: Platz da für die nächste Generation!

„Wir wollen, dass sich alle Kinder sicher und selbständig auf dem Fahrrad bewegen können.“ sagt Organisator Christian Henkel vom Bündnis Esslingen aufs Rad. „Wir wollen, dass sie sich hier in ihrer Stadt sicher bewegen können, in die Schule, zum Sport, zum Gitarrenunterricht und zur Band-Probe!“

Dafür sieht das Aktionsbündnis Handlungsbedarf bei der Stadt Esslingen, aber auch beim Gesetzgeber. Mit einem kinderfreundlichem Strassenverkehrsrecht müsse die selbständige und sichere Mobilität von Kindern ermöglicht werden.

Die Forderungen des Kidical Mass Aktionsbündnis lauten:

– ein sicheres Schulradwegenetz bis spätestens 2030

– Schulstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche vor Schulen und Kitas

– stetige jährliche Finanzierung mit konkreten Zielvorgaben

– Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts,

– geschützte und baulich getrennte, breite Radwege an Hauptstraßen

– Wohngebiete ohne Durchgangsverkehr,

– Vision Zero (null Verkehrstote)

In Esslingen startet die Tour am Sonntag, dem 10. Juli um 15 Uhr am Marktplatz und endet gut eine Stunde später in der Pliensauvorstadt auf dem Spielplatz Schubartanlage. Die Organisatoren rechnen mit mehr als hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die in entspanntem Tempo durch die Stadt rollen.

Kontakt: Christian Henkel, post@henkelchristian.de