KidicalMass gewinnt deutschen Fahrradpreis

Foto: ADFC Esslingen

Das Kidical Mass Aktionswochenende „Platz da für die nächste Generation!“ hat den ersten Platz beim Deutschen Fahrradpreis 2021 in der Kategorie Kommunikation gewonnen. Im September 2020 demonstrierten mehr als 22.000 kleine und große Radfahrende in über

100 Städten in ganz Deutschland und darüber hinaus für fahrrad- und kinderfreundliche Städte. „Auch in Esslingen tritt die Kidical Mass für die Vision ein, dass sich Kinder und Jugendliche sicher und selbständig mit dem Fahrrad bewegen können.“ erklärt Joachim Schleicher, Ansprechpartner des ADFC Esslingen.

Von Kusterdingen bis Berlin. Kleine und große Städte fühlen sich angesprochen. Alt und Jung. Eltern und Singles. Radentscheide, regionale Gruppen der großen Verbände, Privatleute und lokale Initiativen. Das Kidical Mass Aktionswochenende zeigt, dass sich ein enormer Anteil der

Bevölkerung – nicht nur in den Großstädten – fahrradfreundliche Veränderungen wünscht und bereit ist, diese auf der Straße einzufordern.

„Es geht nicht darum, für die, die schon Rad fahren, ein paar kosmetische Verbesserungen umzusetzen, sondern um ein komplettes Umkrempeln unserer Verkehrsinfrastruktur und unseres Verständnisses für die Nutzung des Öffentlichen Raums. Vor allem brauchen wir

Radwege, für die man nicht mutig sein muss. Wir wollen, dass Radfahren zum Alltag und für alle Generation sicher und bequem wird. Dafür müssen wir alte Denkmuster aufbrechen und eine Priorisierung für den Fuß- und Radverkehr bei der Flächenverteilung an erster Stelle

stellen. Wir wollen Politik und Verwaltung zu einer progressiven Verkehrspolitik ermutigen“, betont Organisatorin Simone Kraus.

Deshalb ist im Vorfeld der Bundestagswahl im September 2021 eine Neuauflage des Kidical Mass Aktionswochenendes in Planung.