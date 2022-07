Foto: Kidical Mass Esslingen

Würden Sie ihr Kind hier alleine Radfahren lassen?

Das muss man sich in Esslingen zum Beispiel auf der Adenauerbrücke fragen. Dort teilen sich Fußgänger/-innen und Radfahrende einen engen Gehweg direkt neben einer viel befahrenen Fahrbahn. Welchen Stellenwert hat denn der umweltfreundliche Individualverkehr in Esslingen? Kleine und große Radfahrer/-innen scheinen in der Verkehrsplanung oft nur sehr spät bedacht zu werden, oder gar nicht. Doch zum Beispiel für Kinder ist das Fahrrad häufig die einzige Möglichkeit, sich eigenständig zu bewegen.

Kidical Mass: Sonntag, 10. Juli 15 Uhr, Marktplatz

Wir wollen das ändern, wir wollen als große und kleine Radfahrer/-innen sichtbar sein. Dafür veranstalten wir die Kidical Mass in Esslingen, eine Radtour für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, Großeltern und alle, die sonst mitfahren wollen. Nicht irgendeine Radtour.

Wir starten auf dem Marktplatz und fahren auf den großen Straßen und die Esslinger Polizei unterstützt uns. So können wir allen zeigen, dass wir als Radfahrerinnen und Radfahrer da sind und unseren Platz brauchen.

Unsere Route führt uns durch Esslingen ohne Steigungen, etwa 6 km und so, dass wir alle zusammen fahren können. Am Schluss landen wir wir in der Pliensauvorstadt auf dem Spielplatz Schubartanlage.

Save the date: die nächste Kidical Mass in diesem Jahr findet am Sonntag, dem 25. September 2022 statt.

Kontakt: Christian Henkel, post@henkelchristian.de