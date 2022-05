Kidical Mass in Esslingen am 15.5. 15 Uhr

Foto:

Uns gehört die Straße – Kidical Mass fordert Vorfahrt für ungeschützte Verkehrsteilnehmende

Am Sonntag, dem 15.5. veranstalten Kinder, Jugendliche und Familien deutschland- und europaweit eine riesige Kidical Mass. In Esslingen radeln alle zusammen durch Esslingens Strassen. Sie fordern ein Umdenken in der Verkehrspolitik. „Wir wollen, dass sich Kinder sicher und selbständig mit dem Fahrrad in unseren Städten bewegen können“, so Organisator Christian Henkel.

Das gemeinsame Wochenende wird von der Kidical Mass Köln ins Leben gerufen. Unterstützt und organisiert wird es von VCD, ADFC, Campact, Changing Cities, Deutsches Kinderhilfswerk, Greenpeace, RADKOMM sowie mehr als 150 lokalen und regionalen Vereinen, Organisationen und Initiativen.

„In unseren Städten sind die Bedingungen für Radfahrende, insbesondere für Kinder und Jugendliche sehr schlecht. Es fehlt vor allem an Platz: zu schmale, ungeschützte oder oft gar keine Radwege. Viele Eltern haben Angst um ihre Kinder und fahren sie daher lieber mit dem Auto.“ erklärt Henkel.

Die Kidical Mass will die Menschen für eine nachhaltige Mobilität begeistern. Fahrradfahren muss sicher und bequem werden, damit alle Generationen aufsatteln. „Würde ich mein Kind hier allein mit dem Rad fahren lassen?“ Das ist die Gretchenfrage, an der sich eine Stadt messen lassen muss. Die Städte muss die selbständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen ermöglichen und kinderfreundliche Lebensräume schaffen.

weitere Informationen https://kinderaufsrad.org/

Kontakt zum VCD: info@vcd-esslingen.de