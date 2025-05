Kidical Mass Esslingen am So. 18.05.2025

Foto: P.Schulz, VCD Esslingen

Am Sonntag, dem 18.05.2025 rollt wieder die Kidical Mass Esslingen

Los geht es um 15 Uhr am Esslinger Marktplatz.

Eingeladen sind alle Kinder und Erwachsenen zur gemeinsamen Fahrradrundfahrt. Gemeinsam rollen wir in gemütlichem Tempo (7km/h). Die 5 km lange Strecke verläuft im Tal.

Mit cooler Musik und gesichert von der Polizei genießen wir die Fahrt mit den kleinen Rädern über die großen Straßen.

Ziel ist der Spielplatz in der Schubartanlage der Pliensauvorstadt. Dort wartet das Spielmobil und ein Eis auf uns.

An diesem Tag steht der gemeinsame Spaß an selbstaktiver Mobilität im Vordergrund.

Doch es geht um mehr:

Kinder und Jugendliche sollen sich auch im Alltag altersgerecht, selbstständig und sicher in Esslingen bewegen können. Dazu braucht es sichere Fußwege und Radverbindungen zur Schule, zum Kindergarten, zum Sport und zu Freunden. Wir stehen in der Verantwortung ihnen sichere Wege für ihren altersgemäß größer werdenden Bewegungsradius anzubieten. Stück für Stück gewinnen Kinder und Jugendliche Mobilität mit regelmäßiger Bewegung im Alltag. Ganz nebenbei beugen sie damit Übergewicht und Zivilisationskrankheiten wie beispielweise Diabetes vor.

Voraussetzung dafür ist, dass es ein durchgängiges, sicheres und attraktives Fuß- und Radnetz gibt.

Da noch viel zu tun. Das Schulradwegekonzept ist ein erster wichtiger Schritt. Für mehr Sicherheit im Verkehr braucht es ein aktives Vorgehen. Die Lücken und Gefahrenstellen sind bekannt, wie beispielsweise der Unfallschwerpunkt am Sportpark Weil. Deshalb appellieren wir an die Stadt jetzt zügig Gefahrenstellen zu beseitigen und Lücken zu schleißen.

Mit dem Programm Moovers bietet das Land den Kommunen umfassende Unterstützung.