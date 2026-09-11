Kidical Mass am Sonntag 27.09. 15 Uhr, Marktplatz

Foto: Kidical Mass Esslingen

Für Sonntag, 27. September laden die Esslinger Gliederungen der Verbände VCD und ADFC zur Kinder-Fahrradrundfahrt ein. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr rollt die Kidical Mass in gemütlichem Tempo (ca. 7km/h) durch Esslingen. Die Strecke ist ca. 6 km lang und verläuft im Tal.

Bei Musik und gesichert von der Polizei wird die Fahrt mit den kleinen Rädern auch über große Straßen gehen. Start ist um 15 Uhr auf dem Esslinger Marktplatz, Ziel ist der Spielplatz in Mettingen, so dass man nach einer Pause gemütlich und sicher durch den Neckaruferpark zurück rollen kann.

Dabei steht der gemeinsame Spaß an aktiver Mobilität im Vordergrund.

Doch es geht uns um mehr, erklärt Petra Schulz vom Verkehrsclub Deutschland e.V.:

„Kinder und Jugendliche sollten sich auch im Alltag altersgerecht, selbstständig und sicher in Esslingen bewegen können. Dazu braucht es sichere Fußwege und Radverbindungen zur Schule, zum Kindergarten, zum Sport und zu Freunden“.

“Wir Erwachsene sind in der Verantwortung, den Kindern sichere Wege für ihren altersgemäß größer werdenden Bewegungsradius anzubieten” ergänzt Thomas Albrecht vom ADFC. “Dafür brauchen wir ein vollständiges Netz mit Radwegen, wo alle sicher unterwegs sein können.”

Der ADFC erwartet, dass sich der Gemeinderat mal in die Situation eines radfahrenden Kindes versetzt und eine entsprechende Infrastruktur schafft. Da helfe es nicht, wenn man die Kinder aus der Fahrradstrasse auf den Innenstadtring schicke, wo sie schutzlos neben einem LkW fahren.

Die Helfer:innen von VCD und ADFC sind ab 14:30 Uhr da. Sie bringen Sticker und Klebetattoos mit und Hütchen für einen Hindernisparcour.