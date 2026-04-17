Kidical Mass am Sonntag, 19. April 2026, 15 Uhr!

Foto: Kidical Mass Esslingen

Am Sonntag um 15 Uhr ist es endlich so weit: die Kidical Mass Esslingen rollt wieder. Wegen der Baustelle können wir vermutlich nicht auf dem Marktplatz starten, aber bei Redaktionsschluss hatte uns das Ordnungsamt noch keinen anderen Ort vorgeschlagen, vermutlich wird es der Emil-Kessler-Platz.

Herzlich eingeladen sind alle Kinder und Erwachsenen zur gemeinsamen Fahrradrundfahrt. Wir rollen in gemütlichem Tempo (7km/h), die Stecke ist etwa 5 km lang und verläuft im Tal. Ziel ist der Spielplatz im Diakonissengarten in Oberesslingen.

Mit cooler Musik und gesichert von der Polizei genießen wir die Fahrt mit kleinen Rädern auf großen Straßen.

Was wir am Sonntag machen muss jeden Tag im Jahr möglich werden: Kinder und Jugendliche sollen sich im Alltag selbstständig und sicher in Esslingen bewegen können. Dazu braucht es sichere Fußwege und Radverbindungen zur Schule, zum Kindergarten, zum Sport und zu Freunden.

Bewegung macht glücklich und Radfahren macht stolz. Kinder und Jugendliche erobern sich die Stadt und dank regelmäßiger Bewegung im Alltag beugen sie damit Übergewicht und Zivilisationskrankheiten vor.

Wer im Kindes- und Jugendalter regelmäßig zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, behält das meistens das ganze Leben bei.

Dafür muss es ein durchgängiges, sicheres und attraktives Fuß- und Radnetz geben.

In Esslingen ist da noch viel zu tun. Für die Wege zur Schule soll bald ein Schulradwegekonzept vorliegen.

Anderen Städte haben damit einen Plan erstellt, aus dem neben empfohlenen Routen auch Lücken und Gefahrenstellen hervorgehen, so dass eine systematische Mängelbehebung möglich wird.

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bundesweit: https://kinderaufsrad.org