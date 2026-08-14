Kennen sie schon Meshcore ?

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Das Stromnetz in Deutschland ist eines der zuverlässigsten der Welt, Dennoch kommt es hin und wieder zu Ausfällen und dann geht kein Internet und je nach Umfang auch kein Handy mehr. Was liegt da näher eine Kommunkation zu haben, die unabhängig vom Stromnetz funktioniert.

Meshcore ist ein internationales bürgerschaftliches Projekt, das schnell wächst und sich in Europa und anderen Regionen der Welt ausbreitet. Es besteht aus solarbetriebenen Repeatern, die Nachrichten weiterleiten und aus Endgeräten, mit denen man Textnachrichten versenden und empfangen kann. Ein bisschen wie SMS, aber mit innovativer Technik. Die Greäte sind weit verbreitet und daher für wenig Geld zu bekommen. Das Netz ist unabhängig von Internet und wächst durch die unabhägige Teilnahme von vielen Ehrenamtlichen. In dem jungen Projekt entstehen neue Nutzungsmöglichkeiten und spannende Anwendungen. Interessierte dürfen einfach am kommenden Dienstag ab 17 Uhr im »Makers Inn« in der Küferstraße 46 vorbeischauen. Sie erfahren alles über Meshcore , wie es funktioniert, man sich beteiligt und welche Möglichkeiten es bietet. Gerne dürfen Sie mitwirken, Meshcore weiter zu verbreiten. Weitere Infos auch unter the-maesh.de/

Termin: Dienstag 18.08. ab 17 Uhr im »Makers Inn«, Küferstraße 46

