Kemmler qualifiziert sich als Schutzbeauftragte.

Foto: Margot Kemmler

Prävention von sexualisierter Gewalt ist ein zentrales Anliegen in jedem Verein – idealerweise sollte dies bereits im Vorfeld geschehen, bevor es zu Vorfällen kommt. Margot Kemmler hat sich als Schutzbeauftragte bei einer Fortbildung der Württembergischen Sportjugend qualifiziert, um in der SV 1845 Esslingen als kompetente Ansprechperson für Fragen des Kinderschutzes zur Verfügung zu stehen.

In ihrem Engagement wird sie nicht nur grundlegende Informationen über sexualisierte Gewalt im Sport vermitteln, sondern auch konkrete Möglichkeiten zur Intervention bei Verdachtsmomenten sowie effektive Präventionsmaßnahmen aufzeigen. Um eine solide Grundlage im Verein zu schaffen, wird Kemmler gemeinsam mit interessierten Eltern ein umfassendes Schutzkonzept entwickeln.

Dieses Konzept wird sich auf folgende zentrale Themen konzentrieren: Was versteht man unter sexualisierter Gewalt im Sport? Welche Präventionsmöglichkeiten stehen dem Verein zur Verfügung? Was kann ich tun, wenn ich einen Verdacht hege? Und wo finde ich fachliche Beratung und Unterstützung? Durch diese Initiative soll ein sicheres Umfeld für alle Mitglieder geschaffen werden, in dem Kinder und Jugendliche geschützt und gefördert werden können.