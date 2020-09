KeinGradWeiter: Freitag ist Klimastreik!

#KeinGradWeiter: Weltweit werden am 25. September Menschen jeden Alters für die Einhaltung des Pariser Klimaschutz­abkommens demonstrieren. Ein breites Bündnis verschiedenster Organisationen ruft zur Teilnahme auf, dazu gehören auch die Fridays und Parents For Future Esslingen. Gemeinsam demonstrieren wir für einen globalen und konsequenten Klimaschutz: „Wir stecken mitten in der Klimakrise und müssen besser heute als morgen aus der Kohle aussteigen, die hier und weltweit Lebensgrundlagen und Zukunftsperspektiven zerstört. Das beschlossene Kohleausstiegsgesetz ist ein Skandal, auch deshalb gehen wir am 25.9. auf die Straßen. Es darf kein weiter so, kein Zurück zur Normalität geben, denn eure Normalität ist unsere Krise!“, so Christina Schliesky, Sprecherin Fridays for Future. “Die Corona-Krise hat gezeigt, das unsere Regierung handeln kann, wenn sie möchte. Umso wichtiger ist es nun jede Krise ernst zu nehmen und wie eine Krise zu behandeln. In der Klimakrise läuft uns die Zeit davon. Wie müssen jetzt ganz klar sagen: Kein Grad weiter!“ Dafür müssen wir auf die Straße gehen: Start der Esslinger Aktion ist um 15 Uhr am Bahnhof Esslingen: Unter Einhaltung der geltenden Corona-Regelungen und umfangreichen Hygienekonzept werden wir mit Jung und Alt, Groß und Klein zum Marktplatz Esslingen ziehen. Kommt alle mit auf die Straße und setzt Euch sichtbar für eine gerechte Klimapolitik ein! Weitere Informationen: www.parentsforfuture.de/de/esslingen