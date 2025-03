Keine Stimmungsmache gegen friedliche Demos!

Foto: Omas gegen Rechts

Zum Wahlkampfabschluss und auch jetzt noch sorgt CDU-Chef Merz mit verbalen Angriffen auf “Omas und Opas, grüne und linke Spinner” für Empörung.

Hintergrund sind wohl die friedlichen “Lichterdemos gegen Rechts”.

Merz als neuer Kanzler muss angesichts der rechtsradikalen Bedrohung an unseren demokratischen Grundsätzen festhalten. Sonst droht die Demokratie großen Schaden zu nehmen.

Als Omas und Opas ist es uns staatsbürgerliche Pflicht, jederzeit für die Erhaltung unserer Verfassung einzutreten und lassen uns auch nicht durch Verunglimpfungen abhalten.

Die CDU möchten wir an ihre Gründung erinnern:

Ihre Partei wurde nach dem Zusammenbruch der Gräuelherrschaft der Nationalsozialisten 1945 mit den Neheimer-Hüstener Beschlüssen bewusst als eine demokratische Partei der Mitte gegründet und nicht als „rechte Partei“.

Mit der Stimmungsmache gegen friedliche Bürger befördern die Herren Merz, Söder und andere die Spaltung unserer Gesellschaft, was nicht in unser aller Interesse sein kann.