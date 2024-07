Keine Ferien für die Stimme

Foto: Kirchenbezirk ES

Der Geist ist willig, aber die Stimme ist schwach, wenn sie nicht singt. Diese Erkenntnis stammt nicht von Matthäus, und schon gar nicht aus seinem Evangelium (26,41).

Unser Kirchenchor hat bis zum letzten Gottesdienstauftritt in diesem Jahr am 1. Weihnachtsfeiertag noch einiges vor sich: 17 Proben ohne die Sonderproben für das Esslinger Kulturfest am 28. September und die Bruckner-Matinee am 27. Oktober sowie vier Gottesdienste. Das macht zusammen mehr als einen kompletten Tag von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr. Man ist erstaunt, welche Summen da zusammenkommen.

Für einen Sportler wären 24 Stunden Training innerhalb eines knappen halben Jahres vermutlich nicht ausreichend. Zum Glück gibt´s bei uns Sängerinnen und Sängern kein „schneller, weiter, höher“. Wir versuchen mit der stimmlichen Fitness und Routine, die wir in der Vergangenheit erworben haben, hauszuhalten und z.B. Gottesdienste zu gestalten.

Für das Vokalensemble mit den Eltern der im Mai konfirmierten Kinder war der Auftritt am letzten Sonntag Premiere. Und sie gelang. Es hat allen gut getan, dass die Gemeinde zweimal applaudierte. Am 28. Juli sind wieder der Kirchenchor und das Streichorchester des CVJM Sulzgries im Einsatz. Bruckner gibt es, Scarlatti, einen Klezmer-Kanon für Streicher und natürlich auch neue Kirchenmusik.