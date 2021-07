Foto:

Am Wochenende 17. und 18. Juli haben wir ein besonderes Gottesdienstprogramm. Am Samstag feiern wir in der Hohenkreuzkirche mehrere Konfirmationen. Am Sonntag um 9:30 Uhr laden wir herzlich zum Gemeindegottesdienst in die St. Bernhardt-Kirche ein. Die Predigt hält Prädikant Ludwig Krinn. Im Gemeindezentrum Hainbachtal feiern wir an diesem Sonntag ausnahmsweise keinen Gottesdienst.