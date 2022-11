Kauf-nix-Tag nutzen – Verschenknetzwerk beitreten

Foto:

Diesen Samstag, den 26.11. ist offizieller Kauf-nix-Tag (Buy-nothing-Day). Ein geeigneter Tag für alle, die von der Schnäppchenjagd am Black Friday oder dem Konsumrausch der anstehenden Vorweihnachtszeit die Nase voll haben. Begründet wurde diese Gegenbewegung vom Künstler Ted Dave 1992 in Vancouver. Was macht man an diesem Tag? Alles, nur nichts kaufen! Leicht gesagt, aber wie schnell erliegen wir doch dem verlockend günstigen Angebot oder überlegen nicht lange und kaufen es einfach. Hinterher stellen wir dann manchmal fest, dass das Objekt der Begierde doch nicht ganz die eigene Erwartung erfüllt. Und immer wieder lesen wir, dass es ein wirksames Mittel wäre im Kampf gegen Klimawandel und Ressourcenverknappung unseren Konsum zu reduzieren. Doch Verzicht ist unpopulär und bewegt leider kaum jemanden zu einer Verhaltensänderung. Hier setzt das neue Projekt der Transition Town Esslingen an: ein Verschenknetzwerk über die Smartphone App des Buy Nothing Netzwerks. Hier kann man verschenken, was man zu viel hat oder um etwas bitten, dass man gerade braucht. Bekommt man, was man braucht, kann man dem Geber auch mit einer kleinen Botschaft über die App Dank ausdrücken und es so dem Gegenüber sogar noch leichter machen, den Ballast abzugeben. Helft mit Ressourcen zu schonen, Müll zu vermeiden und lernt dabei nette Menschen aus der Umgebung kennen. So geht’s auch ganz ohne Verzicht. Nutzt doch den Kauf-nix-Tag, um euch die kostenlose Buy nothing-App herunterzuladen und Teil dieses Esslinger Verschenknetzwerks zu werden. Ein erster kleiner Schritt zu dem Wandel, den unsere Gesellschaft dringend braucht. Das wäre eine ausgesprochen sinnvolle Investition eurer Zeit am Kauf-nix-Tag, eine Investion in unsere Gesellschaft und für einen lebenswerten Planeten auch für zukünftige Generationen.