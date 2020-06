Karstadt-Areal: Heftige Kritik des Planungsbeirats

Was wurde aus dem geplanten Einkaufszentrum VIA? Das ursprüngliche Konzept wurde zurückgezogen. Das neue Nutzungskonzept sieht überwiegend Wohnungen vor, was wir begrüßen. Der Planungsbeirat der Stadt Esslingen kritisiert jedoch den neuen Entwurf: „von der ursprünglich architektonischen Qualität ist nichts übrig geblieben“. Soll also im Herzen unserer Stadt ein Gebäude in „trivialer Bauträgerarchitektur“ entstehen? Es würde zumindest zum Karstadt-Gebäude passen. Was aber ist vom Konzept übrig geblieben? Die Doppeltiefgarage mit 300 Autostellplätzen! Zukunfsorientierte Stadtplanung denkt schon heute an den reduzierten Autoverkehr von Morgen. Eine neue Tiefgarage braucht es in mitten unserer Stadt nicht. Es existieren genügend Parkhäuser, die für einen Stellplatznachweis zur Verfügung stünden.

Was bedeuten hier 300 Autostellplätze für unsere Fußgängerzone in der Bahnhofstraße?

Sollen hier für die nächsten Jahrzehnte Autos die Fußgängerzone queren dürfen? Wir meinen Nein! Was meint die Esslinger Stadtverwaltung?

„Die Vorstellung einer künftig autofreien Innenstadt stimmt mit der langfristigen Planung der Stadtverwaltung überein. Für die Altstadt ist das Konzept einer Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs konsequent weiter zu entwickeln und der ruhende Verkehr in den peripher am Altstadtring gelegenen Parkhäusern zu bündeln. Vorstellbar ist, dass hier mittelfristig die Zufahrt ausschließlich den BewohnerInnen, den mobilitätsbeschränkten VerkehrsteilnehmerInnen sowie in Zeitfenstern dem Lieferverkehr vorbehalten bleibt, zumal im öffentlichen Straßenraum ohnehin so gut wie keine öffentlichen Parkplätze zur Verfügung stehen. “

Stellungnahme der Stadtverwaltung an das Regierungspräsidium vom 28.10.2019 auf die Vorschläge von Esslingen-Feinstaub-Lärm e.V. zum Luftreinhalteplan für Esslingen.

Wir sind mit der Stadt Esslingen einer Meinung!