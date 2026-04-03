Karfreitag und Ostern

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Kreuzweg für Kinder – Mit Jesus unterwegs

Vor Ostern steht die Passionszeit – das Leiden Jesu. Wir erleben die letzten Tage in kleinen Stationen. Familien sind herzlich eingeladen, mit uns den Kinderkreuzweg am Karfreitag, 3. April 26 um 11 Uhr im Münster St. Paul zu gehen.

Nach dem Tod kommt Auferstehung – das Geheimnis der Osternacht. Mit dem Osterfeuer entsteht neues Leben. Am Samstag, 4. April 26 um 17 Uhr auf dem großen Schulhof der Grundschule Sulzgries. Mit dabei sind unsere evangelischen Geschwister in RSKN.

Kreuzweg und Ökumenische Osternacht

Die Erwachsenen versammeln sich um 10 Uhr zum Kreuzweg in St. Katharina und um 15 Uhr dann zur Karfreitagsliturgie im Münster St. Paul – am Abend um 19.30 Uhr umrahmt die Scola Gregoriana die Karmette. Traditionell brennt hier ein Lichterbogen mit 14 Kerzen – nach jedem Psalm oder jeder Lesung wird 1 Kerze auf dem Bogen gelöscht. Bereits um 17 Uhr findet dann die Karliturgie mit Chor und Instrumentalisten in St. Maria in Mettingen statt.

Herzliche Einladung zur ökumenischen Osternacht am Ostermorgen um 5.30 Uhr (5. April 2026 – Beginn in der Frauenkirche – das Licht der Osterkerze erhellt diesen Kirchenraum. Nach der Osterbotschaft und Erneuerung des Taufversprechens wechselt die Gemeinde den Kirchenraum und die Eucharistiefeier wird dann in St. Paul sein. Bei einem gemeinsamen Osterfrühstück im Salemer Pfleghof teilen wir dann die Osterfreude. Diese Freude wird dann auch in den Festgottesdiensten am Ostersonntag und -montag jeweils um 9.30 Uhr im Münster St. Paul spürbar – musikalisch begleitet vom Münsterchor St. Paul. In St. Katharina schließt sich der Bogen mit dem Gottesdienst am Ostermontag, 6. April 26 um 9.30 Uhr.