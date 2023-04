Karfreitag im Münster St. Paul

Foto: Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

Der Name Karfreitag leitet sich aus dem althochdeutschen Wort kara ab und bedeutet Trauer und Klage. Es ist der Freitag vor Ostern. Christen gedenken an diesem Tag des Leidens und Sterbens Jesu Christi am Kreuz. Der Karfreitag wird auch stiller Freitag genannt.

In der katholischen Kirche ist der Karfreitag ein strikter Fast- und Abstinenztag. Er ist Teil der österlichen Dreitagefeier (Triduum Paschale), die mit der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag beginnt, sich über den Karfreitag und den Karsamstag, den Tag der Grabesruhe des Herrn, erstreckt und mit der Feier der Auferstehung Christi in der Osternacht endet.

Diese österliche Dreitagefeier stellt in allen Konfessionen das älteste und höchste Fest des Kirchenjahres dar und wird als das Pascha-Mysterium liturgisch wie ein einziger Gottesdienst gefeiert, der am Gründonnerstag mit der Eröffnung des Gottesdienstes beginnt und in den Segen am Ostermorgen mündet.

Herzliche Einladung zur Feier der Karfreitagsliturgie am 15. April 2023 um 15 Uhr im Münster St. Paul. Bereits um 11 Uhr treffen sich die Kinder mit ihren Familien zum Kinderkreuzweg im Münster St. Paul und am Abend findet um 19.30 Uhr im Münster St. Paul das Stundengebet, die Karmette, statt.

Ebenfalls herzliche Einladung zur Ökumenischen Osternachtfeier am Ostermorgen (09.04.2023) um 5.30 Uhr vor der Frauenkirche.