Kapsel – Käpsele in der Fabrik Langheck

Foto: Jochen Detscher

Am Montag den 3. Oktober um 16 Uhr endet nach zwei Wochen die Ausstellung in den Räumen der Fa. Langheck in der Ulmer Straße 34 mit einer Finissage.

Vorher kann man noch folgende Aktionen miterleben. Am Do, 29.9., 16.00 Uhr Ideenbilder mit Lehm und Tinte

(Julia Brielmann, Barbara Lörz) – Kreatives Spielen mit transparentem Gazematerial

(Ulla Neigenfind) – ab 17,00 Uhr: Opfergaben, selbst gemacht (Claus Staudt) Sa, 1.10., 17.00 Uhr Opfergaben, selbst gemacht (Claus Staudt)

Immer zu den Öffnungszeiten: Netzwerk an Fäden (Barbara Lörz) – Malerwalze (Regine Schaupp – Am Tisch der Wünsche (Tim Stefan Heger) – Malen mit Fortsetzung (Katharina Schick)

und Finissage findet Mo, 3.10., 16.00 Uhr mit Livemusik von Bene Büchler, Malte Bürgel, Micha Hartmann, Christopher Schmachtenberger, Jürgen Roos

und einer Performance ‚ round table Gespräch mit den GötterInnen‘ (Claus Staudt)

www.ahbke.de