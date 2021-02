Kandidatencheck: Mobilitätswende im Landtag?

Foto: ADFC

Am 24. Februar ab 19.30 Uhr findet ein Kandidat*innen-Check zur Landtagswahl für den Wahlkreis Esslingen statt. Im Gespräch mit Andrea Lindlohr, Andreas Deuschle, Nikolas Fink und weiteren Bewerber*innen geht es um die Mobilitätswende in Esslingen und die Herausforderungen des Klimawandels. Was planen die Kandidat*innen und welche Erfolge der letzten Jahre fünf Jahre können Sie für besseren Rad-/ Fuß- und öffentlichen Verkehr verzeichnen? Alle Infos zum Online-Podium auf esslingenaufsrad.de

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März 2021 bietet die Chance, Weichen neu zu stellen – auch in Sachen Mobilitätswende. Für den ADFC Baden-Württemberg Grund genug, im Vorfeld seine politischen Forderungen an eine neue Landesregierung zu formulieren. Im Fokus steht der Ausbau des umweltfreundlichen Verkehrs, ein faires und sicheres Miteinander auf den Straßen, gute Luft und weniger Lärm in den Städten wie auf dem Land. Dem Fahrrad kommt als Rückgrat der Mobilitätswende eine wesentliche Rolle zu.

“Der Klimawandel zwingt uns, schleunigst CO2-neutral unterwegs zu sein,” betont Joachim Schleicher vom ADFC Esslingen. Um die Emissionen des Verkehrssektors endlich zu senken sei eine Verdopplung des ÖPNV sowie Ausbau von Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur dringend notwendig. KFZ-Fahrten können dann bis 2035 halbiert werden.

Der ADFC-Landesverband lädt daher zum virtuellen „Rad-Dialog 21“ ein. An vier Donnerstagen im Februar diskutieren Gäste aus Politik und Verwaltung, wie ein besserer Radverkehr aussieht und wie er erreicht werden kann. Thema am 11. Februar ist: „RadNETZ für ganz Baden-Württemberg zügig ausbauen – Landkreise als Treiber der regionalen Verkehrswende“. Zugang und weitere Termine des „Rad-Dialogs 21“ auf www.bw.adfc.de/landtagswahl