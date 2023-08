Kampfkunst und Selbstverteidigung für Erwachsene

Foto: Bushido Esslingen

Viele Erwachsene streben danach, ihre körperliche Fitness zu steigern und gleichzeitig die Fähigkeit zur Selbstverteidigung zu erlernen. Bei Bushido Esslingen haben sie die Möglichkeit, diese Ziele durch die Praxis von Kenpo-Karate zu verwirklichen. Kenpo ist eine zeitgemäße Ausprägung des Karate, die sowohl die Aspekte der Selbstverteidigung als auch des Verhaltens in realen, nicht-regulierten Gefahren- und Konfliktsituationen adressiert. Dieses Konzept umfasst sogar Strategien zur Konfliktvermeidung im Vorfeld sowie die Steigerung von Beweglichkeit, Stärke, Schnelligkeit und Selbstdisziplin.

Kenpo-Karate zieht Menschen an, da es auch nach langjähriger Praxis stets faszinierend bleibt und ständig neue Lernmöglichkeiten bietet. Doch wie gestaltet sich der Unterricht, der sich zwischen Kampfsport und Kampfkunst bewegt? Im Unterschied zum Fokus auf Wettkämpfen im Kampfsport legt Kenpo-Karate den Schwerpunkt auf eine ganzheitliche Entwicklung. Hierbei steht nicht der Wettkampf um den Sieg über einen Gegner im Vordergrund, sondern die persönliche Weiterentwicklung. Wir distanzieren uns ausdrücklich von Wettkämpfen mit intensivem physischem Kontakt und dem Ziel, den Gegner kampfunfähig zu machen. Dies macht Bushido Esslingen zu einer bevorzugten Wahl für Erwachsene, die in anderen Kampfsportschulen aufgrund sozialer Bedenken nicht die gewünschte Atmosphäre vorfinden.

In der Kollwitzstraße 8 bietet Bushido Esslingen spannende Einstiegsmöglichkeiten für erwachsene Interessierte. Unser Ansatz beginnt mit individuell angepasstem Privatunterricht, der eine gezielte Heranführung an die Grundlagen ermöglicht. Die Anmeldung für diese einzigartige Gelegenheit sowie weitere Informationen sind unter 0711-352848 oder via E-Mail an info@Bushido-Esslingen.de möglich. Hier erwartet Sie nicht nur eine Verbindung aus Bewegung und Selbstverteidigung, sondern auch ein Umfeld, das persönliche Entwicklung und Wohlbefinden fördert.