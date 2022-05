Foto:

Morgen Samstag, 21. Mai 2022, singt im Rahmen der Samstagsmatinéen der Kammerchor des Theodor-Heuss-Gymnasiums Esslingen zum Thema Hoffnung Werke aus 4 Jahrhunderten.

Auf dem Programm stehen unter anderen der Spiritual Peace to the world, die Europäische Hymne von Ludwig van Beethoven, Cantate Domino von Dieterich Buxtehude, Amazing grace, Somewhere over the rainbow, Bohemian Rhapsody, We shall overcome, und das herbräische Friedensgebet Hine mah tov.

Die Leitung haben Marie-Valérie Track und Dirk Hiddeßen.

Das Konzert beginnt um 11.15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die weiteren Konzerte

Samstag, 4. Juni 2022

VENI CREATOR SPIRITUS

Orgelmusik zum Pfingstfest von Samuel Scheidt, Nicolas de Grigny, Felix Muntwiler, u.a.

Felix Muntwiler, Orgel

Samstag, 11. Juni 2022

POSAUNENSPIELEREIEN

Werke von Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann und Alexandre Guilmant

Michael Unger, Posaune , Felix Muntwiler, Orgel

Samstag, 18. Juni 2022, 11.15 Uhr

GEHE SINGEND SORGENFREI

Lettisches Kokle (Zither) – Konzert im Rahmen des lettischen Kulturfestes 2022 Esslingen mit Kokle-Ensembles aus Berlin (Folkgruppe „Rīta rasa“) und

Luxemburg (Kinderfolkloregruppe „Mazās dzērves“ und die Postfolk-Gruppe „Rudzurika“) und als besonderer Gast die Ethnomusikologin und Sängerin Zane Šmite.