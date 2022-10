Foto:

Unser diesjähriger Kameradschaftsabend findet am Freitag 21. Oktober statt. Beginn ist um 19.30 Uhr in Blums RSK Gaststätte.

An diesem Abend werden die Ergebnisse der Jungtierschau bekannt gegeben, es finden Ehrungen statt und es gibt ein kleines Geschenk für die Kuchenspender beim Sommerfest.

Natürlich haben wir auch an das leibliche Wohl gedacht. Bei Andy Blum haben wir ein Buffet bestellt. Zur genauen Kalkulation bitten wir um verbindliche Anmeldungen bis zum 08.10.22 an die E-Mail Adresse von Michael: Michael.Seyerle69@gmail.com bzw. per Telefon an die 0711-4142350.

Neben den offiziellen Punkten gibt es natürlich noch genügend Zeit zu Gesprächen.

Wir hoffen auf eine hohe Beteiligung. Bis demnächst.