Foto: B. Winkler

Bald ist es wieder soweit, der Kleintierzüchterverein RSK lädt zu seiner Jungtierschau mit Sommerfest ein. Am Samstag 20. August und Sonntag 21. August zeigen wir in unserer Zuchtanlage in der Kelterstrasse zwischen Sulzgries und der Neckarhalde die ersten Jungtiere des Zuchtjahrgangs 2022. Kommen Sie bei uns vorbei, und schauen was unsere Züchter für Sie präsentieren.

Die Jungtiere werden bei einer Jungtierschau zum ersten Mal in ihrem Leben von Preisrichtern in Hinblick auf ihren Rassemerkmale bewertet. Dies ist zugleich auch für die Züchter eine erste Standortbestimmung ihrer Tiere und gibt ihnen wertvolle Hinweise auf das weitere Zuchtjahr mit den anstehenden Ausstellungen.

Natürlich habe wir auch wieder für das leibliche Wohl unserer Gäste gesorgt. Unsere Zuchtanlage ist für Sie am Samstag ab 16.00 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr geöffnet. Unsere Küche bietet Schweinehals, Fleichscküchle, Pommes, Rote Wurst, Salatteller, Käsebrot und Rettich. Als neuse Essen haben wir dieses Jahr zum ersten Mal Schweinebäckle in Trollingersoße auf der Speisekarte. Die gekühlten Getränke dürfen natürlich nicht fehlen.

Am Sonntag ist ab 13.00 Uhr unser Küchenbuffet mit leckeren selbstgebackenen Kuchen geöffnet.

Wir würden uns sehr freuen wenn Sie bei uns vorbeikommen, ein paar gemütliche Stunden bei herrlichem Sommerwetter in der Zuchtanlage verbringen und unser abwechslungsreiches Speisen- und Getränkeangebot nutzen.

Es ist angerichtet – unsrere Helfer stehen in den Startlöchern.