Junge Union beim Burgstäffeleslauf

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Die Junge Union Esslingen geht beim diesjährigen Burgstäffeleslauf mit einem eigenen Team an den Start. Los geht es am Samstag, 19. September, ab 10 Uhr. Eröffnet wird der Lauf vom CDU-Fraktionsvorsitzenden im Esslinger Gemeinderat, Tim Hauser.

Die Strecke führt über die Esslinger Burgstaffeln hinauf zur Burg. Auf der kurzen, aber anspruchsvollen Strecke müssen mehrere hundert Stufen und einige Höhenmeter überwunden werden. Gestartet wird einzeln in kurzen Abständen. Wer spontan mitlaufen möchte, kann sich auch noch am Veranstaltungstag vor Ort anmelden.

Für die Junge Union treten der Vorsitzende Burak Kahraman und sein Team, bestehend aus Steffen Eppinger, Steffen Grimske, Constantin Herdrich, Kubilay Kahraman, Lukas Schwarz, Jan Steimer und Maximilian Ühlin an. Im Mittelpunkt stehen neben dem sportlichen Ehrgeiz vor allem der gemeinsame Spaß und die Unterstützung eines guten Zwecks für das Esslinger Kinderklinikum.