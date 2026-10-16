Junge SG startet mit zwei Siegen in 1. Bundesliga

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Die SG Oberesslingen/Reichenbach ist am 10. Oktober 2026 mit zwei Siegen aus drei Spielen in die 5er-Radball-Bundesliga gestartet. Mit einem Altersdurchschnitt von unter 21 Jahren holte das junge Team sechs von neun möglichen Punkten für das Saisonziel Klassenerhalt.

Gegen Krofdorf entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Ein Gegentor nach einem Seitenaus führte zur 0:1-Niederlage. Auch die Überzahl nach einer zweiminütigen Zeitstrafe gegen Krofdorf brachte keinen Ausgleich.

Gegen Nordhausen setzte die SG den Gegner unter Druck. Moritz erzielte das 1:0, weitere Chancen blieben jedoch ungenutzt. Auf den überraschenden Ausgleich antwortete Felix im direkten Gegenzug mit dem entscheidenden Treffer zum verdienten 2:1-Sieg.

Zum Abschluss dominierte die SG gegen Denkendorf/Kemnat. Henry verwandelte einen weiten Freistoß direkt zum 1:0. Defensiv ließ das Team nichts anbrennen. In der hitziger werdenden zweiten Halbzeit erhöhten Laurin und Moritz auf 3:0. U19-Spieler Laurin aus Reichenbach krönte damit sein offizielles Bundesligadebüt mit seinem ersten Tor.

Mit fünf Toren und nur zwei Gegentreffern legte die SG eine gute Grundlage für den Klassenerhalt. Weitere Punkte könnten sie diesem Ziel schon am zweiten Spieltag deutlich näherbringen. Beide kommenden Spieltage finden zu Hause statt, jeweils ab 13 Uhr: am 24. Oktober 2026 in der Sporthalle Zentrum Zell, Alleenstraße 9, 73730 Esslingen, und am 7. November 2026 in der Sporthalle am Lützelbach, Karlstraße 32, 73262 Reichenbach/Fils.

Die Mannschaft freut sich über Unterstützung.