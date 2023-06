Junge Künstler/innen im Konzert

Foto: Foto: e

Jugend-Barockorchester „Die Telemänner“

seit 15 Jahren bereits inspiriert das Jugend-Barockorchester „Die Telemänner“ in der Region Stuttgart das Publikum für die Barockmusik. Aus diesem Anlass bietet das ambitionierte Ensemble 2023 eine ganze Reihe von Gratiskonzerten für die ganze Familie. Das Konzert bietet für jeden Geschmack etwas: sowohl barocke als auch moderne Musik sind zu hören, vertreten sind die Komponisten Bach, Telemann, Gershwin, Bernstein und Igudesman. Zudem präsentieren die jungen Musiker/-innen der Region auch aktuelle Hits wie „Viva la Vida“ von Coldplay.

Das Ensemble war seit seiner Gründung 2008 mit Konzerten in Budapest, Wien, Helsinki, New York City und Shanghai präsent. In internationalen Wettbewerben erspielten sie sich regelmäßig vordere Plätze, zuletzt einen dritten Platz „mit exzellentem Erfolg“ im Summa Cum Laude-Wettbewerb Wien“. Viele der ehemaligen Spieler/innen sind heute gefragte Solisten, Orchestermusiker, Musikwissenschaftler, Schulmusiker, Musikschullehrer – oder haben weiterhin das schönste Hobby der Welt.

Sonntag, 16.7., 17 Uhr

Konzert

„Let’s Rock The Baroque“

Kath. Kirche Esslingen-Zell, Im Hangelstein 30

Eintritt frei – Spenden für die Arbeit mit den jungen Musikern herzlich willkommen.

Ticketreservierung:

WOW!

3. Preis für die Telemänner im Summa Cum Laude-Festival WIEN!

Schau mal rein: