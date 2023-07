Jugendturniere

Foto: Andreas

Am vergangenen Wochenende waren unsere Jugendmannschaften mit viel Spaß und Eifer bei den Turnieren in der Umgebung vertreten. Unsere Jüngsten waren beim traditionellen Rewe Cup in Jesingen und haben ihre Pokale stolz nach Hause getragen. E2 und F1 Jugend waren beim Speck Cup in Wendlingen am Start. Wir haben es mit dem vierten Platz fast aufs Treppchen geschafft. Der E1 fehlte am Sonntag im Derby gegen unsere Nachbarn aus Obertürkheim leider nur ein Tor zum Weiterkommen. Die F2 musste früh aufstehen und hatte trotz der Anreise einen schönen Fußballtag in Böblingen. Pokale, Tore, leckeres vom Grill und Muffins gab es für alle. Einige Turniere und Freudschaftsspiele stehen noch im Kalender bevor wir uns in die Sommerferien verabschieden. Bis dahin findet das Training wie gewohnt statt. Wir sind schon sehr gespannt auf die neue Saison und würden uns freuen dich bald in unserem Verein begrüßen zu dürfen.