Jugendhaus Nexus am Bodensee

Foto: Nora Martetschläger

Jugendlichen wieder mehr Freiraum ermöglichen

Das Oberesslinger Jugendhaus Nexus hat sich daher für diesen Herbst eine ganz besondere Aktion überlegt. Zwar gibt es vor Ort wöchentlich Offene Treffs und auch immer wieder gemeinsame Ausflüge, jedoch hegten die Jugendhausbesucher*innen schon lange den Wunsch, auch einmal eine mehrtägige Nexus-Freizeit zu erleben. Vom 15. bis 17. Oktober schließlich war es so weit und die Mitarbeiterinnen Sinem Yüksel und Nora Martetschläger begleiteten neun Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren an den Bodensee. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ging es am Freitag zur Jugendherberge nach Friedrichshafen. Am Samstag folgte ein Ausflug zum Affenberg Salem, von dort nach Meersburg und anschließend mit dem Schiff zurück, wo die Gruppe den Abend bei gemeinsamem Essen und Spielen ausklingen ließ. Am Sonntag ging es dann nach einem gemütlichen Spaziergang und einer Feedback-Runde wieder nach Esslingen. Nicht nur die Möglichkeit bekannte Wege zu verlassen und etwas Neues zu sehen, wurde dabei von allen Teilnehmenden sehr geschätzt, sondern vor allem auch die Gemeinschaft, die gegenseitige Unterstützung und ein Miteinander unabhängig von Alter oder sozialem Status. Dies war auch ein wichtiges Leitmotiv des Jugendhaus-Teams. Durch eine Förderung, die der Kreisjugendring über den Landesjugendplan abrufen konnte, war es möglich, dass die Teilnehmenden lediglich eine freiwillige Spende als Beitrag entrichteten und so alle jungen Menschen ganz unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern an der Freizeit teilnehmen konnten. Das System soll auch für zukünftige Projekte übernommen werden. Sowohl für die Jugendlichen, als auch für die Mitarbeiterinnen war klar, dass dies nicht die letzte Freizeit des Jugendhaus Nexus gewesen sein soll. Nächstes Mal soll es, wenn möglich sogar ins Ausland gehen und das auch gleich eine ganze Woche.