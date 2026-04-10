Jugend-Vereinsmeisterschaften Tischtennis

Foto: M. Ettischer

Die Tischtennisabteilung veranstaltete am Samstag, den 28.03. die zweite Ausgabe ihrer Jugend-Vereinsmeisterschaften. In diesem Jahr nahmen neun Kinder an dem Turnier teil und sorgten für eine tolle Beteiligung.

Gespielt wurde in einem Modus, der den Kindern möglichst viele Partien ermöglichte, so dass alle ausreichend Spielpraxis sammeln konnten. Im Anschluss an die Vorrunde folgte die KO-Phase.

Im Halbfinale trafen Philipp Schüle und Aaron Zöllner sowie Dominik Röscheisen und Jonny Zöllner aufeinander. In spannenden Begegnungen setzten sich Aaron und Dominik durch und erreichten das Finale.

Dort entwickelte sich ein intensives und sehenswertes Endspiel, in dem sich Dominik mit 3:0 gegen Aaron behaupten konnte.

Im Spiel um Platz drei gewann Philipp klar mit 3:0 gegen Jonny und sicherte sich damit den dritten Platz.

Abschließend möchten wir uns herzlich bei allen Teilnehmern für ihre engagierte und faire Beteiligung bedanken. Ein besonderer Dank gilt zudem allen, die zum leiblichen Wohl beigetragen haben.