Jugend mit guten Erbennissen in der Verbandsrunde

Foto: Daniela Nossek

Am 02.07.21 holte die U12-Mannschaft ihren verlegten Spieltag vom Mittwoch auf der Anlage des RSK gegen den TC Kemnat nach. Die Jungs starteten im Einzel in der Aufstellung Jonah Meinecke, Mats Nossek, Otto Kütter und Max Bäßler. Hier holte sich der RSK deutlich alle Punkte und ließ dem Gegner kaum eine Chance, Spiele zu gewinnen. Auch beide Doppel gingen klar an die Jungs vom RSK, somit hieß es am Ende 6:0 – Gratulation!

Am 3. Spieltag der U10, fand das erste Auswärtsspiel beim TC Kirchheim/Teck statt. Fabian Meinecke, Paul Vetter, Marius Kren und Johanna Jütting spielten an diesem Tag unter Leitung von Esther Meinecke und hatten nach den Staffeln mit 5:3 die Nase vorn. In den Einzeln holten die drei Jungs weitere 6 Punkte, somit stand der Sieg bereits nach den Einzeln fest. Das Doppel 1 konnte klar gewonnen werden, das zweite ging an den TC Kirchheim. Der Endstand von 13:7 wurde anschließend mit Pizza und Apfelschorle gefeiert.

Am dritten und damit schon letzten Spieltag der U8-Kleinfeld Talentiade stand das Auswärtsspiel bei der TG Plochingen an. Rafael Berner, Anna Erhard, Vincent Böhmerle, Leo Bäßler und Jannik Treß traten dieses Mal zu fünft an, wobei Anna als einziges Mädchen und bei ihrem ersten Einsatz an allen Wettbewerben teilnehmen musste. Die Staffeln und die Einzel-Tennisspiele konnten komplett ausgeglichen gestaltet werden. Bei den Doppeln spielten die Gegner einfach besser und konnten damit die Punkte bei sich in Plochingen behalten – und dadurch auch die Kleinfeld Talentiade 2021 im Bezirk D für sich entscheiden. Trotz dieser knappen Niederlage haben sich alle eingesetzten Kinder an den drei Spieltagen toll präsentiert! Ein großes Dankeschön an Simone Vetter, die die Kinder vorbereitet und betreut hat. Auf ein Neues im nächsten Jahr – dann bei der U10!

Auch die U15 Junioren und Juniorinnen haben am 02.07. gespielt. Die Juniorinnen erkämpften sich beim Lokalderby gegen den TC Esslingen ein 5:1 Sieg, während die Junioren auswärts beim TC Altbach/Zell mit 2:4 gewannen.