Jüngstentennis auf höchstem Niveau beim RSK

Foto: Oliver Meinecke

Am Wochenende vom 27./28.07. fand auf der Anlage der TA TSV RSK Esslingen die vierteAuflage des NEXT-LEVEL-Turniers der VR-Talentiade mit Jugendlichen aus ganz Württemberg statt. In den Altersklassen U8 / U9 / U10 haben sich über 70 Kids in spannenden und umkämpftenMatches gemessen. „Wie schon letztes Jahr ist das Niveau nochmals deutlich gestiegen.“, so der Turnierleiter Oliver Meinecke. „Was die Technik und das Tempo anbelangt ist das schon Wahnsinn was die Kinder in dem Alter schon leisten“ so Meinecke weiter. Dies wurde von den zahlreichen Zuschauern durchweg bestätigt. Ein großes Lob für das gesamte Turnier, vom Catering über die Plätze bis hin zur Turnierdurchführung von zahlreichen Teilnehmern/innen und Eltern motivieren das RSK-Team auch nächstes Jahr wieder eines der größten Jüngstentennis-Turniere in der Region an der Katharinenlinde zu veranstalten.

Sieger der Altersklassen:

U8 weiblich – Karolina Heinisch (TC Ehingen/Donau)

U8 männlich – Levi Al Jajeh (TA TV Tamm 1898)

U9 weiblich – Filippa Schwarz (TC Göppingen)

U9 männlich – Levin Weinmann (TC Bernhausen)

U10 männlich – Anton Kapp (STC Schwäbisch Hall)