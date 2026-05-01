„Jubilate“

Foto: Simon Schäfer

In Abendsonne gehüllt und mit festlichem Klang erfüllt, so erlebte man die Südkirche letzten Sonntag.

Anlass war das Konzert des Esslinger Vocalensembles zu Ehren des 100sten Geburtstages der Südkirche.

Das Publikum kam in Scharen und dankte mit lang-herzlichem Applaus. Für die Sängerinnen und Sänger des Vocalensembles und dessen Leiter Jens Paulus bedeutet dies gleichermaßen Anerkennung und Motivation.

Die Dramaturgie des Programms schuf einen Spannungsbogen, der die Atmosphäre des Abends prägte. Zunächst majestätisch-feierlich Händels Ouvertüre, darauffolgend das Hauptwerk des Konzertes, Mendelssohns „Te Deum“- ein Meisterstück des erst 17jährigen Komponisten und schließlich Frank Martins Messe. Nach den letzten Klängen des Agnus Dei verbanden sich die Musikerinnen und Musiker und das Publikum in einer langen berührenden Stille.

Das Esslinger Vocalensemble dankt den „Gastgebern“, insbesondere Pfarrerin Cornelia Krause und Mesner Dirk Michael und dem Verein Pliensauvorstadt live e.V. für die fürsorgliche Gastfreundschaft.

Ulrike Gräter, Esslinger Vocalensemble e.V.