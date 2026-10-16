Jubiläumskonzert: 100 Jahre Südkirche

Foto: collegium artium

Am Sonntag, 18. Oktober 2026 spielt das Kammerorchester collegium artium aus Stuttgart unter der Leitung von Vincent Horsten in der Südkirche ein Jubiläumskonzert. Zu Beginn des Konzerts wird die besondere Architektur der Südkirche klanglich erfahrbar: Giovanni Gabrielis berühmte Canzone für acht Stimmen erklingt von den Emporen und entfaltet so ihre eindrucksvolle Raumwirkung.

In Maurice Ravels Pavane, komponiert 1910, verschmelzen Harfe, Bläser und Streicher in impressionistischer Manier zu einem wunderbaren Klangreichtum.

Ungefähr zeitgleich mit dem Bau der Südkirche komponierte der ungarische Komponist Béla Bartok Sechs Rumänische Tänze für Kammerorchester. Bartok verwendet hier original rumänische Tanzmelodien. Die rhythmisch mitreißende Musik verbindet volkstümliche Elemente mit expressionistischen Harmonien.

Rund 100 Jahre vor dem Bau der Südkirche komponierte Franz Schubert im Alter von 19 Jahren seine 5. Sinfonie. Sie ist von seiner Bewunderung für Mozart geprägt, der junge Schubert fühlte sich tief ergriffen von Mozarts Sinfonien, weist aber zugleich bereits die für Schubert typischen melancholischen Züge auf.

Das Kammerorchester collegium artium, seit April 2026 unter der Leitung des jungen belgischen Dirigenten Vincent Horsten, vereint musikbegeisterte Laien-und Profimusiker, die sich mit Leidenschaft stilistisch vielfältiger Orchestermusik widmen – von Barock über Klassik und Moderne bis hin zu zeitgenössischen Uraufführungen. Aus den jeweils neuen Projekten entstehen zwei Konzertreihen im Jahr mit Aufführungsorten in Stuttgart und

Umgebung.



Herzliche Einladung zu diesem besonderen Konzert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.