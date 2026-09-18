Jubiläumskonzert: 100 Jahre Südkirche

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“Mosaik des Herzens” heißt das Programm, das Fabian Grosch, der Organist der Südkirche, in der “Kirche seines Herzens” zusammengestellt hat. Am 20. September 2026 spielt er an der Orgel “sein” Jubiläumskonzert für die Südkirche und mit jedem Stück entsteht ein persönliches Bild. Musik von Johann Sebastian Bach, Samuel Barber, Olivier Messiaen, Hans Zimmer und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen wir uns. Der Abend wird mit Getränken bewirtet von Pliensauvorstadt live e.V. und dem Team Südkirche.