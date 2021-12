Jubiläum im Weltladen

Fest verankert mit dem Weltladen ist sie – Sibylle Enderle! Wer kennt sie nicht?

Wann immer man in den Laden in der Küferstrasse kommt trifft man sie an – es ist eins: „Sibylle und der Weltladen“!

Seit jetzt 20 Jahren trägt der Weltladen ihre Handschrift. Bedingt durch den beruflichen Weg ihres Mannes Ulrich kam sie nach Esslingen und stieß auf den Weltladen, fing sofort als Ehrenamtliche an und schon kurze Zeit später übernahm sie die Geschäftsführung.

Mit Liebe zum Fairen Handel, den sie bei zahlreichen Aufenthalten in Tansania entdeckt hat, ist sie ständig auf der Suche nach „Waren“, die besonders sind. Kleine Unternehmen, Bauern, Handwerker in der Welt möchte sie unterstützen, sie sucht nach ausgefallenen Produkten und Nischen sowohl im Lebensmittelbereich als auch Gebrauchsgegenstände wie Geschirr, Gläser, Kleidung, Wellnessartikel, Taschen, Teppiche – ein wahres breites oft wechselndes Angebot ist ständig vorzufinden.

Mit dem Team der Ehrenamtlichen im Verkauf und ihrer Kollegin Sandra führt sie mit Freude, Engagement und Liebe „ihren Laden“ und dieser entwickelt sich immer weiter.

In einer kürzlich stattgefundenen Vorstandssitzung vom Verein „Dritte Welt als Partner“ haben wir Sibylle Enderle für Ihren Einsatz in den vergangenen 20 Jahren gedankt, sie geehrt, mit einem Blumengruß und einem Gutschein für eine Veranstaltung in der Stuttgarter Oper beschenkt und mit einem Glas Sekt auf sie angestoßen. Danke Sibylle für Alles!

