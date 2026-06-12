JU kritisiert Sparvorschläge

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Die Junge Union Esslingen sieht in den geplanten Konsolidierungsmaßnahmen der

Stadtverwaltung die falschen Prioritäten gesetzt und übt deutliche Kritik an den vorgesehenen

Einsparungen.

„Esslingen kann es sich nicht leisten, bei den Familien zu sparen: Fast 5 Millionen Euro

sollen durch Anpassungen in den Esslinger Kitas eingespart werden. Damit wird den

massiven finanziellen und infrastrukturellen Problemen, mit denen Familien bereits heute

konfrontiert sind, nicht nur keine Beachtung geschenkt. Vielmehr wird ihnen zusätzlich noch

Salz in die Wunde gestreut“, so Burak Kahraman, Vorsitzender der Jungen Union Esslingen.

Er fügt hinzu: „Wir hoffen sehr, dass diese Maßnahme nicht tatsächlich umgesetzt wird und

stattdessen an anderer Stelle eingespart wird.“ Als Beispiel nennt Burak Kahraman die

geplante Sanierung der Ritterstraße, für die rund 5 Millionen Euro vorgesehen seien.

Burak Kahraman kritisiert weiter: „Dass nun auch rund 700.000 Euro bei der Digitalisierung

des Ordnungs- und Standesamts eingespart werden sollen, sendet nicht nur ein falsches Signal

an die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Vielmehr werden damit dringend notwendige

Reformen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung ignoriert und die ohnehin viel zu

langsamen Fortschritte de facto sogar wieder rückgängig gemacht.“

Insbesondere jedoch, so Steffen Grimske, stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union

Esslingen a.N., sei es keinesfalls akzeptabel, bei den einzelnen Stadtteilen zu sparen, um

Prestigeprojekte wie die Bundesgartenschau 2043 finanzieren zu können. „Die Finanzkrise ist

jetzt“, betont Burak Kahraman. „Es kann nicht sein, dass unsere Stadtteile wegen

Prestigeprojekten leiden müssen, die erst in knapp zwei Jahrzehnten stattfinden werden. Das

ist eine ganz eindeutig falsche Schwerpunktsetzung.”

„Uns ist nicht schlüssig, wie sich die Verwaltung angesichts dieser vorgeschlagenen

drastischen Konsolidierungsmaßnahmen gleichzeitig den Umzug der Stadtbücherei in den

Kögel vorgestellt hat“, erklärt Maximilian Güldner, stellvertretender Vorsitzender, weiter.

„Mit unserem Einsatz für den Verbleib der Stadtbücherei im Pfleghof konnten bereits mehrere

Millionen Euro eingespart werden. Jetzt wird es Zeit, dass auch die Verwaltung vernünftig

wirtschaftet und konsequent an den richtigen Stellen spart“, so Burak Kahraman.