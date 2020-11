Jetzt spielen sie wieder

Seit dem 2. November spielen die Esslinger Alphörner wieder täglich auf ihren 3,68 m langen Instrumenten im Freien im Esslinger Norden. Nach einem solistischen Auftakt an der Katharinenlinde folgte bereits am 3. November ein Event mit 8 Alphörnern an verschiedenen Orten: am Eglisenhof in der Bergstraße, auf der Katharinenlinde, im Paradies und am Belzbach spielten jeweils Alphornduos und ein Trio. Die Verständigung klappt auch über weite Entfernungen. Mit kurzen Live-Clips meldeten sich die Musikerinnen und Musiker über ihre Facebook-Seite https://www.facebook.com/esslinger.alphoerner. Auch wenn die Bedingungen für das Musizieren im Freien nicht die günstigsten sind, wollen die Esslinger Alphörner wieder hörbar sein in einer Zeit, wo fast alle anderen musikalischen Aktivitäten unmöglich sind. Alphörner sind Distanzinstrumente, die man auch hören kann, ohne dass sich Publikum zu versammeln braucht. Bis zu 9 km weit kann man sie hören. Fast täglich ab 16 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Meistens im Bereich Wäldenbronn, Sulzgries, Serach, Obertal.